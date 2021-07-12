جرائم أردوغان.. تركيا تجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المخابرات التركية والفصائل الموالية لتركيا في سوريا تتجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أكثر من 150 عنصراً من مختلف تلك الفصائل والجيش الوطني، يتحضرون للذهاب إلى تركيا خلال الساعات القادمة، لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر الجاري.

وبالمقابل ستعود دفعة تماثلها بالعدد من ليبيا، حيث يتم نقل الذاهبين والعائدين بنفس الطائرة.

ووفقاً للمصادر، فإن عمليات تبديل المرتزقة ستتم كل 15 يوماً وبشكل دوري، أي أنها تحافظ على أعداد المرتزقة في قواعدها بليبيا.