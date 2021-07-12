سلوفينيا.. رفض قانون مثير للجدل بشأن المياه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض الناخبون السلوفينيون بأغلبية واضحة في استفتاء أعلنت نتيجته، الأحد، قانونًا مثيرًا للجدل بشأن حماية المياه.

وكان القانون سيسمح بخصخصة الأراضي المطلة على المياه.



وقالت لجنة الانتخابات الحكومية في ليوبليانا، مساء الأحد، إنه بعد فرز 94 % من الأصوات فإن 86 % صوتوا ضد القانون.

وكان البرلمان قد وافق على القانون في مارس/آذار، حيث تتمتع حكومة رئيس الوزراء يانيز يانشا بالأغلبية الحاكمة.

وينص القانون على بنود تسمح للمستثمرين والمواطنين الأثرياء بتملك أراضٍ على ضفاف البحار والبحيرات والأنهار واستخدامها للأغراض الخاصة.

وتعتبر هذه الشواطئ حتى الآن ملكية عامة في سلوفينيا.

وستؤدي نتيجة الاستفتاء هذه لإبطال القانون.

وشارك في الاستفتاء 5ر44 % ممن لهم حق التصويت، وهي نسبة أعلى بكثير مما كان متوقعا.

وتمت الدعوة للاستفتاء بعد أن جمعت مجموعات من المواطنين ومنظمات بيئية أكثر من 50 ألف توقيع.

ويرى المراقبون أن النتيجة تمثل صفعة على وجه حكومة يانشا التي تزداد وطأة استبدادها .