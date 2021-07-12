مركز استطلاعات للرأي يكشف بالأرقام أن أردوغان يخسر مؤيديه وتراجع شعبيته بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشف رئيس مركز استطلاعات الرأي «أوراسيا»، كمال أوزكيراز، عن نتائج آخر استطلاع أجراه مع الشعب التركي، مؤكدًا تراجع أصوات تحالف الجمهور بشكل كبير.



وقارن أوزكيراز نتائج استطلاعات الرأي في الفترة من يناير إلى يونيو الماضي، مؤكدًا أن تحالف الأمة (حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير) احتل المركز الأول، بينما تراجعت أصوات تحالف الجمهور (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) بشكل واضح للغاية.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 34.5 % من إجمالي أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 26.2 %، وحصل حزب الخير على 11.5 %، وحصل حزب الحركة القومية على 8.4 %، وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 11.6 %، وحزب المستقبل على 2.6 %، وحزب ديفا حصل على 4.1 %.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية من يناير إلى يونيو بنسبة 3.4 %، بينما انخفضت أصوات حزب الحركة القومية بنسبة 1.3 %، خلال نفس الفترة، وزادت أصوات حزب الشعب الجمهوري بنسبة 1.3 %، كما زادت أصوات حزب الخير بنسبة 2.6 %.