شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمة الاستعلام المسبق لمصلحة الجمارك وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، بخدمة الاستعلام المسبق، وحدد لها تعريفا واضحا في القانون وذلك في المادة الأولى الخاصة بالتعاريف، حيث ذكر القانون الاستعلام المسبق بأنه خدمة تؤديها المصلحة بمقابل للمتعاملين معها تمكنهم من الاستيضاح المسبق لبعض عناصر العمليات الجمركية أو بعض العمليات ذات الصلة.

وتتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .

كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .