شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 42 إصابة جديدة بكورونا بينهم 15 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد، ارتفاعا من 24 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن تسعا من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 12 إصابة قبل يوم، مبينة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 نزولا من 17 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.