أفغانستان وعقوبات روسيا.. أجندة اجتماع وزراء خارجية أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يناقش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بروكسل، الأوضاع في أفغانستان والشرق الأوسط وكذلك تمديد العقوبات ضد روسيا.

ويطلع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الوزراء على الأوضاع في أفغانستان عقب قرار انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الذي بدأ في مايو/أيار الماضي.



كما تتناول المحادثات الدور المحتمل للاتحاد الأوروبي في تهيئة الظروف لعملية سلام ناجحة.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، سيجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المتواجد في بروكسل.

ويناقش الوزراء أيضا نتائج زيارة وفد من عدد من الوزراء الأوروبيين إلى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا.

وقال بوريل، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز العمل على تسوية النزاعات في هذه المنطقة، وكذلك توسيع التعاون مع هذه البلدان في إطار برنامج "الشراكة الشرقية".

ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا أيضا على قرار التمديد التالي للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا.