هجوم غرب النيجر.. مقتل 4 عسكريين و40 إرهابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 مدنيين و4 عسكريين و40 إرهابيا في هجوم بمنطقة تيلابيري (غرب) القريبة من حدود مالي وبوركينا فاسو.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان، مساء الأحد، نقله التلفزيون الرسمي، إنه عند "نحو الساعة 15,00 (16,00 ت غ)، هاجم مئة إرهابي مدججين بالسلاح قرية تشوما بانغو على متن عشرات الدراجات النارية".



وأضافت أن "رد الفعل السريع والقوي" لقوات الدفاع والأمن "سمح بصد الهجوم من خلال إلحاق خسائر فادحة بالعدو".

وأشارت الوزارة إلى ضبط "14 دراجة نارية وأربعة رشاشات وأربع قذائف آر بي جي 7 و12 بندقية طراز إيه كيه 47 وعشرة هواتف خلوية".

وتقع تشوما بانغو في منطقة تيلابيري على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وغالبا ما تستهدف هذه المنطقة منذ سنوات بهجمات دموية.

في يناير/كانون الثاني، قُتل 70 مدنيا بأيدي عناصر إرهابية في تشوما بانغو و30 في قرية زاروماداري المجاورة.

وتخضع منطقة تيلابيري لحالة طوارئ منذ عام 2017. ولمكافحة الإرهابيين، حظرت السلطات منذ عام حركة مرور الدراجات النارية ليلا ونهارا، وأمرت بإغلاق بعض الأسواق التي يُشتبه في أنها تقدم مساعدة "للإرهابيين".

وتكافح النيجر التي تُعتبر من أفقر دول العالم، منذ سنوات ضد مجموعات إرهابية من دون أن تتمكن من إلحاق الهزيمة بها، رغم التعاون الإقليمي والمساعدة العسكرية الغربية.