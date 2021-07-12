كوريا الجنوبية تسجل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول-(د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 1100 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 169 ألفا و146 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2044.

كما تعافى من المرض 427 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 154 ألفا و 187 حالة.

وتلقى 5ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل 4ر30 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.