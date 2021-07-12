شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 1100 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 169 ألفا و146 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2044.

كما تعافي من المرض 427 حالة، خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين، إلى 154 ألفا و187 حالة.

وتلقى 5ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي، وهو ما يمثل 4ر30 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.