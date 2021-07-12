نهائي يورو 2020.. جونسون يعلق على خسارة إنجلترا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على خسارة منتخب بلاده نهائي أمم أوروبا أمام إيطاليا.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه بتويتر: "لقد كانت نتيجة محزنة لاختتام يورو 2020".



قبل أن يستدرك: "لكن المدرب غاريث ساوثغيت وفريق إنجلترا لعبوا كالأبطال لقد جعلوا بلادهم فخورة ويستحقون ثناءً كبيرا".

وحقق منتخب إيطاليا فوزا ثمينا على نظيره الإنجليزي، الأحد، في نهائي بطولة يورو 2020، ليتوج بلقبه الثاني الذي انتظره 53 عاما.

وكانت نتيجة التعادل (1-1) حسمت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتفوق فريق المدرب روبرتو مانشيني (3-2) بركلات الترجيح.