نهائي يورو 2020.. شرطة لندن تعتقل 45 مشجعا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، توقيف 45 شخصا أثناء قيامها بمهام حفظ الأمن في نهائي يورو 2020.

وقالت الشرطة البريطانية إن اشتباكات اندلعت بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي خلال نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم بين إيطاليا وإنجلترا أسفرت عن إلقاء القبض على 45 شخصا.



وأضافت شرطة العاصمة على تويتر: "لا يزال عدد من أفراد الشرطة في الخدمة يساعدون المشجعين على مغادرة ويمبلي أو وسط لندن".



حقق منتخب إيطاليا فوزا ثمينا على نظيره الإنجليزي (الأحد) في نهائي بطولة يورو 2020، ليتوج بلقبه الثاني الذي انتظره 53 عاما.

وكانت نتيجة التعادل (1-1) حسمت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يتفوق فريق المدرب روبرتو مانشيني (3-2) بركلات الترجيح.