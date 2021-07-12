شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري: لن ندخر جهدا للدفاع عن حقوقنا المائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، أن مصر لم تقف يومًا في وجه أشقائها ولا في حقهم في التنمية، لكنها ترفض المساس بحقوقها المائية، مشددًا على أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها.

وقال «الجبالي» في كلمة خلال جلسة عامة للبرلمان المصري أمس الأحد: «نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة وتحقيق نصر جديد»، مشيرًا إلى أن التطورات التي حدثت تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية المصرية.

وأضاف أن التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة الإثيوبي يمنع انزلاق المنطقة نحو صراع، مشددًا على ضرورة حماية حقوق الشعب التاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة.

وأشار إلى أنه رغم ذلك الموقف المصري المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولي، فإن السلوك الإثيوبي في تلك القضية يحمل تعنتًا غير مبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي.

وأكد أن مصر لا تعتدي ولكنها تدافع عن حقوق شعبها والنيل شريان الحياة، داعيًا البرلمان الأفريقي إلى التحلي بمسؤوليته الدبلوماسية والانخراط بكثافة في تلك القضية، دعمًا للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها السلوك الإثيوبي السلبي.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي.

ووجه رئيس البرلمان المصري تحية إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال: «نؤكد وقوفنا جميعًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وثقتنا التامة ودعمنا المطلق لخطواتها الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة».

وأشاد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرًا، والذي ألقاه سامح شكري وزير الخارجية، مؤكدًا أن كلمته جاءت معبرة عن الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية.