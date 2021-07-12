شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الأبرز.. تعرف على مزايا منظومة النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ منظومة النقل الذكي ATS على المحاور والطرق السريعة، والتي تشمل مرحلتها الأولى إجمالي عدد 7 طرق بطول 1187 كم، ووجه الرئيس السيسي بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن 14 طريقاً بطول حوالي 5000 كم، فمن المقرر تطبيق نظام «النقل الذكي» على 21 من الطرق السريعة على مراحل متتالية، على ينتهي تنفيذ المنظومة كاملة في 30 يونيو 2024، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذا تقديم الخدمات الحديثة ولتزويدهم بكافة البيانات ذات الصلة بالطرق المستخدمة.

دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أكدت أنه يشمل نظام النقل الذكي مراقبة الطرق بكاميرات ذكية متصلة بغرفة التحكم المركزية لرصد السرعات الزائدة والتحكم في وقف الحوادث الناجمة عنها. كما يتضمن نظام للكشف عن الطقس والتقلبات الجوية لبيان إمكانية السير على الطريق من عدمه في ظل الأمطار والسيول. كما يشمل أيضًا إجراء مكالمات الطوارئ في حال وقوف أي حادثة على أي الطرق طريق من أجل التدخل السريع في هذه الحالة، كما تتضمن المنظومة تحصيل الإيرادات والمخالفات من خلال المحفظة الإلكترونية بشكل فورى، بالإضافة إلى أنها ستحكم السيطرة الأمنية وترفع مستوى الأمان، وكذلك رصد الخارجين على القانون.

ويهدف هذا النظام في المقام الأول إلى الكشف عن الحوادث وتفاديها. ومن المتوقع أن تساهم المنظومة في انخفاض عدد الحوادث بنسبة تصل إلى حوالي 40%، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق وتخفيض مدة التنقل، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

وتعتمد منظومة النقل الذكي الجديدة على أنظمة واتصالات إلكترونية متقدمة لإدارة وتشغيل الحركة المرورية ومراقبة الطرق وتجميع المعلومات وتحديد أماكن الاختناق ورصد الحوادث وإرشاد سائقي المركبات، كما ستشمل بداية تطبيق المنظومة في مراحلها الأولى أكثر الطرق كثافةً وتنقلاً للمواطنين، ومنها طرق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي والقاهرة/ إسماعيلية الصحراوي وشبرا/ بنها الحر.