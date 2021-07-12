خبير تربوي: الطلاب لجأوا إلى "السناتر" فأصبحت الامتحانات صعبة أمامهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

كشف حسن شحاتة الخبير التربوي، أسباب صعوبة امتحانات الثانوية العامة، وعدم التزام الطلاب بتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

وقال "شحاتة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة "دي ام سي"، اليوم الأحد، إن امتحان الثانوية لا يوجد به ما يمسي امتحان سهل وامتحان صعب، كل ما في الأمر أن الطلاب لجأوا إلى السناتر وعندما جاء الامتحان وجدوا أن الامتحان يقيس الذكاء والفهم وليس الحفظ .

وأكد أن هناك 5000 آلاف ورقة إجابة سيتم تصحيحها عشوائيًا لرصد النسب المئوية لإجابة كل سؤال وأي سؤال لم يجابوا عليه، و25% من الطلاب سيتم حذفه وتوزيع درجاته على الطلاب.

وأوضح أن أسئلة النحو تعتبر من أسهل الأسئلة لأنه يقيس قواعد لغوية محددة بدقة، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية هذا العام يقيس مستوى الفهم لدى الطلاب.