المغرب / الحكم على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن لمدّة خمس سنوات

اسماعيل عبد الحي - قضت محكمة مغربية أمس الجمعة، بسجن الصحفي سليمان الريسوني 5 سنوات ودفعه غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم بعد أن وجهت له تهمة "هتك العرض والإحتجاز"، وهو ما نفاه الريسوني بشكل قاطع.

وأعتقل الريسوني قبل أكثر من عام بعد أن كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" اليومية والتي توقفت عن الصدور بعد سجن رئيسها السابق توفيق بوعشرين والحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "الإتجار في البشر".

وقد شهدت المحاكمة تطورات مثيرة خاصة في ظل إضراب الريسوني عن الطعام منذ 93 يوما في سجنه بالدار البيضاء إحتجاجا على محاكمته وسجنه وطلبه الإسعاف ومقعدا متحركا لحضور جلسات محاكمته نظرا لتأثر حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام، ولكن مندوبية السجون رفضت ذلك وأعلنت أن حالته الصحية مستقرة وتسمح بإنتقاله للمحكمة لمتابعة الجلسات.

وشكا الريسوني وحقوقيون من "تغييبه قسرا عن جلسات محاكمته"، فيما قالت سعاد براهمة، نائبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحامية الريسوني لوكالة "رويترز" إن المحاكمة "إنتفت فيها شروط المحاكمة العادلة خاصة في ظل تغييبه قسرا عن الجلسات".

ويرى حقوقيون محليون وأجانب أن إدانته "سياسية" بسبب كتاباته "المزعجة" و"المثيرة للجدل".

المصدر: "رويترز"