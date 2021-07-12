قذيفة صاروخية تستهدف قاعدة للجيش الأميركي شرق سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

سقطت قذيفة صاروخية في حقل غاز شرق سوريا تتمركز فيه قوات تابعة للتحالف الدولي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وأفاد المرصد أن القذيفة سقطت في حقل «كونيكو» للغاز في ريف دير الزور الشرقي قرب قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة فلول «داعش». وأضاف أن انفجاراً دوى في المنطقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. ورجح المرصد أن ميليشيات إيرانية غربي الفرات وراء الحادث الذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات استهدفت حقل العمر النفطي الذي توجد فيه أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «دوي انفجار سُمع من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي»، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية في شرق سوريا، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها على الفور عن تلك الهجمات يعتقد محللون أنها كانت جزءاً من حملة لفصائل مسلحة مدعومة من إيران.