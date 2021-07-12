الاستخبارات الألمانية تحذر: خطر «القاعدة» و«داعش» مازال كبيراً

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أشارت تقديرات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني إلى أن الخطر الذي يمثله تنظيما «القاعدة» و«داعش» لم يتراجع، حتى بعد مضي ما يقرب من 20 عاماً على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.

وفي تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، قال رئيس الجهاز برونو كال: «ليس لدينا في الوقت الراهن أي مدعاة لإطلاق صافرة الأمان». ورأى كال أنه رغم النجاحات العسكرية التي تحققت في مكافحة الإرهاب في العراق أو سورية، ازداد عدد أطراف الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهابيين لا يستطيعون اليوم شن هجمات في المنطقة فحسب، بل أيضا يمكنهم العمل من هناك نحو الخارج مرة أخرى».