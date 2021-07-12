انت الان تتابع خبر إيطاليا تتوج بكأس أمم أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-11 | 23:53
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توج منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، مساء اليوم الأحد.
تقدم لوك شاو لإنجلترا بالدقيقة الثانية، فيما عادل ليوناردو بونوتشي النتيجة للأزوري بالدقيقة 67.
لنتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ويلجأن لركلات الترجيح التي أنصفت إيطاليا.
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