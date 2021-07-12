شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ فرنسا بعيدها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجمهورية الفرنسية بالعيد القومى للبلاد "يوم الباستيل"، والذى يوافق 14 يوليو من كل عام.

وأضافت لجنة العلاقات الخارجية أن تنسيقية شباب الأحزاب تقدر أهمية هذا اليوم العظيم بالنسبة لفرنسا حكومة وشعبا، مشيرة إلى أنه بمثابة بداية الاستقلال فى البلاد، عبر ثورة انتهت بإعلان "الجمهورية الفرنسية.

وأكدت التنسيقية على متانة العلاقات بين مصر وفرنسا والتى شهدت مؤخرا تطورًا غير مسبوق منذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم على المستويات السياسية والاقتصادية والتنسيق الأمنى والعسكرى، فى ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمى الذى يتسم بالاضطرابات.

وأشارت التنسيقية إلى أن العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط مصر وفرنسا انعكست إيجابيًا على ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالى 2019 / 2020 ليسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالى 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%، مشيدة بإعلان الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون دعمه لمصر فى عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المُتطرف بهدف تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.