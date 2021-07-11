شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الحوثي أفرج عن 252 إرهابيا ويستغلهم في محاربة الجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - فبركة الميليشيا عن الاصطفاف "ذر للرماد في العيون"

- المليشيا تحاول وصم كل من يقف ضدها من اليمنيين بالانتماء للقاعدة وداعش

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الفبركات والأكاذيب التي تروجها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن اصطفاف عناصر التنظيمات الإرهابية في المعارك الدائرة بمحافظة البيضاء، ذر للرماد في العيون، ومحاولة بائسة للتغطية على التخادم والتنسيق الميداني بين الطرفين برعاية إيرانية، والتي تكشفت تفاصيلها منذ انقلابها على الدولة

وأكد وزير الإعلام اليمني أن المليشيا الحوثي تحاول وصم كل من يقف ضدها من اليمنيين بتهم الانتماء للقاعدة وداعش، بينما الواقع انها ومنذ احتلالها العاصمة صنعاء واستيلائها على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وقامت ببناء علاقة وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، واتسمت العلاقة بين الطرفين بالتعاون في مجالات مختلفة.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي قامت بالإفراج عن(252) سجينا إرهابيا في سجون جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، ووفرت ملاذ آمن لأفراد التنظيمات الإرهابية، ومكنتهم من تشييد وتحصين مواقعهم في عمق مناطق سيطرتها، وعدم الدخول في مواجهات، وتنسيق العمليات القتالية بين الطرفين لمواجهة الجيش الوطني والمقاومة.

واكد انه منذ الانقلاب عقد الطرفين تفاهمات ميدانية في أكثر من جبهة للانسحاب من مناطق وتسليمها للحوثيين للالتفاف على الجيش الوطني، وتبادل الأدوار الإجرامية المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها العربي والإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، امتداد لعلاقتهم المشتركة بالنظام الإيراني.

وقال بأن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسئولياته في وقف الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، ودعم جهود الحكومة الشرعية لحسم معركتها ضد الانقلاب الحوثي، ومواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني، وإقامة الدولة التي ينشدها كل اليمنيين.