​إيران: الأمن يسود حدودنا الشرقية في ظل التطورات بأفغانستان

وقال باكبور خلال تفقده معبر "دوغارون" الحدودي مع أفغانستان اليوم الأحد: "لا توجد أي مشكلة أمنية في حدود إيران، وفي الوقت الحالي تتمتع جميع حدود إيران الشرقية والمشتركة مع أفغانستان بأمن وسلام تامين".وأضاف: "نظرا للأحداث التي وقعت في الجانب الآخر من حدود إيران وأفغانستان في الأيام الماضية، فقد قمنا بتفقد الوحدات المتمركزة في معبر دوغارون البري للتحقق من قدرات وجاهزية القوات المسلحة في هذه النقطة الحدودية من البلاد".

وشدد على أن "جميع حدود البلاد تتمتع بمستوى عال من المراقبة الاستخباراتية، وأي تحرك يهدف إلى جعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمناطق المحيطة بها غير آمنة سيواجه برد حاسم من القوات المسلحة".