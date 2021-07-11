حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 17664 إصابة و165 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 17664 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و373 ألفا و450 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1821 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3684 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و25 ألفا و911 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 165 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 85859 حالة وفاة.