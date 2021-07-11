شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي يوجه بتقديم 500 ألف جرعة لقاح كورونا إلى تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بتقديم 500 ألف جرعة لقاح كورونا إلى تونس.



وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للشعب التونسي في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة "كوفيد - 19".