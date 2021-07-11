شكرا لقرائتكم خبر حملة السعودية لمكافحة العمى بعدن تكمل 400 عملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في عدن، بإجراء 400 عملية جراحية متخصصة بالعيون، والكشف على 1,472 حالة، فضلا عن توزيعه 400 نظارة طبية و400 عدسة و800 قطرة عيون وصرف 800 نوع من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

وفيما وزع المركز أمس 2,878 كرتونا من التمور للنازحين والأيتام والأسر الأكثر احتياجا في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، سلم 26 طنا و750 كجم من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والنازحة في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,750 فردا بواقع 250 أسرة، ووزع المركز 96 طنا و300 كجم من السلال الغذائية في مديريات ناطع ونعمان والصومعة بمحافظة البيضاء، استفاد منها 5,400 فرد.

