حملة السعودية لمكافحة العمى بعدن تكمل 400 عملية جراحية

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وفيما وزع المركز أمس 2,878 كرتونا من التمور للنازحين والأيتام والأسر الأكثر احتياجا في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، سلم 26 طنا و750 كجم من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والنازحة في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,750 فردا بواقع 250 أسرة، ووزع المركز 96 طنا و300 كجم من السلال الغذائية في مديريات ناطع ونعمان والصومعة بمحافظة البيضاء، استفاد منها 5,400 فرد.
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