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حملة السعودية لمكافحة العمى بعدن تكمل 400 عملية جراحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في عدن، بإجراء 400 عملية جراحية متخصصة بالعيون، والكشف على 1,472 حالة، فضلا عن توزيعه 400 نظارة طبية و400 عدسة و800 قطرة عيون وصرف 800 نوع من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

وفيما وزع المركز أمس 2,878 كرتونا من التمور للنازحين والأيتام والأسر الأكثر احتياجا في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، سلم 26 طنا و750 كجم من السلال الغذائية للأسر المحتاجة والنازحة في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,750 فردا بواقع 250 أسرة، ووزع المركز 96 طنا و300 كجم من السلال الغذائية في مديريات ناطع ونعمان والصومعة بمحافظة البيضاء، استفاد منها 5,400 فرد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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