حفتر يؤكد للمبعوث الأممي التزامه بالانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي. وكان حفتر التقى كوبيش مطلع الشهر الماضي لبحث المستجدات، واتفق الطرفان على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل وتسهيلها.

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