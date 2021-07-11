بينيت: اللبنانيون يدفعون ثمن استيلاء إيران على دولتهم

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وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس إن «الدولة اللبنانية على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن».
وأضاف «يجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم، ونتابع الأوضاع هناك عن كثب، وسنبقى على أهبة الاستعداد».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر بعدما رصدت استطلاعات الجيش مشتبها فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عرض أخيرا تقديم مساعدات إنسانية للبنان لدعمه في أزمته المالية الحادة.
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