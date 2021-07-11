16 مليون يمني يواجهون الجوع في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس «إن ملايين اليمنيين لا يستطيعون شراء ما يكفيهم من الغذاء، في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

وأضاف البرنامج في تغريدة على بتويتر «لا يستطيع الملايين في اليمن شراء ما يكفيهم من الغذاء طوال اليوم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد هذا العام».

وأشار إلى أن المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي هي شريان الحياة لنحو 13 مليون شخص في اليمن».

ونشرت منظمة أوكفسام تقريرا، حمل عنوان (فيروس الجوع في تكاثر) قال فيه، «إن اليمن من أسوأ الدول بمعدلات الجوع في العالم، حيث تسبب الحصار والصراع في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 100 بالمئة منذ العام 2016».

من جهتها، وصفت الحكومة اليمنية إعلان مجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، إسقاط عضوية 39 نائبا من أعضاء البرلمان الموالين للحكومة الشرعية، بالخطوة التصعيدية التي تنسف كل دعوات التهدئة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، «إن قيام الميليشيات الانقلابية بإسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأدواته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.

وأوضح أن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادرا عن ميليشيات انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف «إن هذه الخطوة تؤكد مضي ميليشيات الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقى من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية».

وكان مجلس النواب الخاضع للحوثيين، أسقط في أبريل الماضي عضوية 44 برلمانيا، ليرتفع عدد النواب المبعدين إلى 83 عضوا.

إلى ذلك لا يعترف الاتحاد البرلماني الدولي بمجلس صنعاء، وأقر في وقت سابق التعامل مع مجلس النواب الموالي للحكومة الشرعية والذي عقد أولى جلساته في مدينة سيئون قبل عامين.

وكشف الكاتب والسياسي اليمني، المنشق عن ميليشيات الحوثيين، علي البخيتي، معلومات صادمة عن الطفل هاني طومر الذي لقي مصرعه وهو يقاتل في صفوف الحوثيين بمحافظة الجوف الشهر الفائت.

ودعا البخيتي، لإجراء دراسة بحثية على أسرة طومر، لمعرفة ما الذي أوصل كل أفراد العائلة للقتال مع الحوثيين وكيف تم استدراجهم، حتى يلقوا مصرعهم، دفاعا عن خرافة الولاية الحوثية الذي يقاتل من أجلها عبدالملك الحوثي.

تقرير فيروس الجوع في اليمن:







100% ارتفاع أسعار الغذاء منذ 2016



50% نسبة انخفاض المساعدات الإنسانية



5 ملايين شخص يتلقون مساعدات غذائية



16 مليون شخص يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي



3 أضعاف نسبة زيادة الذين يواجهون ظروف المجاعة



مشاهدات يمنية: