إحباط محاولتين لتفجير أبراج كهرباء بالعراق

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وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات العراقية أحبطت محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في قاطعي عمليات نينوى وديالى، وتم تفكيك عدد من العبوات الناسفة أسفل أبراج نقل الطاقة الكهربائية بعدما قامت عناصر من داعش بزراعتها.
وذكر البيان أن القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وفي الحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مختلف مناطق البلاد.
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