شكرا لقرائتكم خبر إحباط محاولتين لتفجير أبراج كهرباء بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان عسكري عراقي أمس بأن القوات العراقية أحبطت محاولتين لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات العراقية أحبطت محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في قاطعي عمليات نينوى وديالى، وتم تفكيك عدد من العبوات الناسفة أسفل أبراج نقل الطاقة الكهربائية بعدما قامت عناصر من داعش بزراعتها.

وذكر البيان أن القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وفي الحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مختلف مناطق البلاد.