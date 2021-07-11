6 قذائف تضرب القصر الرئاسي بالصومال

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وقال ضابط الشرطة محمد ضاهر إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا وربما يكون هناك أيضا قتلى، ولم يكن واضحا فى البداية الهدف المحدد للهجوم.
ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في هجوم انتحاري في مقديشو سبقه بساعات، كما أصيب العشرات ودمرت منازل عدة، بحسب الشرطة.
واقتحم المهاجم بسيارة محملة بالمتفجرات موكب قائد شرطة مقديشو، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجومين.
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