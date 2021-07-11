تساعد في امتحانات الثانوية.. وزير التعليم ينشر فيديو لغرفة "كاميرات المراقبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لمتابعة سير العمل في المدارس خلال امتحانات الثانوية العامة وتقوم بتركيب كاميرات ذات تحكم مركزي في مدارس المرحلة الثانوية (المرحلة الأولى).

وقال شوقي - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم الأحد - أن هذه الكاميرات ساعدت على ضبط عدد كبير من حالات عدم الانضباط أثناء الامتحانات ويتواصل العمل من أجل تقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب، موضحًا أن الوزارة أعدت غرفة تحكم في الخوادم الرئيسية وأجهزة التابلت على مستوى الجمهورية من أجل استكمال التحول الرقمي وتقديم خدمات تعليمية مجانية متميزة للطلاب.