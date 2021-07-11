غير مقبول أن نجرب في أبنائنا.. طلب إحاطة بشأن امتحان "العربي" للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك العديد من الشكاوى من الطلاب بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وحالة الارتباك التي أصابت أولياء الأمور قبل الطلاب، جراء ما تضمنه الامتحان من بعض الملاحظات؛ منها على سبيل المثال أن هناك عددًا من الأسئلة يوجد لها أكثر من إجابة، وهذا الأمر تسبب في حيرة للطلاب، في الوقت الذي توجد فيه أسئلة أخرى بمثابة لوغريتمات، متابعًا: "هذا التناقض سينعكس على الطلاب في باقي الامتحانات، فمن الأفضل أن تكون هناك شفافية ووضوح في وضع الأسئلة المباشرة التي لا تحتمل أكثر من إجابة".

وأشار محسب إلى أن من أبرز الشكاوى أيضًا ضيق الوقت، حيث اشتكى العديد من الطلاب من قصر الوقت، إذ كان يجب أن تتم مراعاة ذلك، بالإضافة إلى أنه لا يوجد اتفاق على إجابة محددة على سؤال واحد على الأقل، وهذا الأمر خلق حالة من القلق لدى الجميع.

وتابع النائب: "الجميع مع فكرة أن تكون الأسئلة مبنية على التحصيل العقلي لتنمية قدرات الطلاب؛ ولكن في نفس الوقت كان لزامًا إعلاء المنطق ووضع أسئلة مباشرة؛ خصوصًا أن الوقت محدود والجميع يعلم الحالة التي تسببها الثانوية العامة، سواء لأولياء الأمور أو الطلاب، ولحين القضاء على هذه الفزاعة غير مقبول أن نجرب في أبنائنا".