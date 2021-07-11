"حبس المتهمة بقتل وحرق خطيبها وتأييد المؤبد لمرشد الإخوان و9 من القيادات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

هروب انتهى بالغرق.. مصرع مدمن بترعة المريوطية في البدرشين

لقي مدمن مصرعه غرقا بترعة المريوطية جنوب محافظة الجيزة، الأحد.

تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس من شركة بتروجت

لقي ٥ أشخاص صباح اليوم، مصرعهم في حادث تصادم بطريق السويس بالقرب من الطريق الإقليمي.

وزير الرياضة يطعن على حكم إلزامه بإعلان بطلان تجميد مرتضى منصور 4 سنوات

أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف بإلزام الوزير بإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية الصادر بتجميد مرتضى منصور عن المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

خاني 3 مرات.. تجديد حبس فتاة بتهمة قتل وحرق خطيبها بمساعدة 3 أخريات في التبين

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس 4 فتيات 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهن بقتل شاب حرقا داخل شقة خطيبته في التبين.

المفوضين توصي برفض طعن مرتضى منصور باستبعاد مجلس الزمالك وإحالة الدعوى لـ"الدستورية"

أوصى تقرير قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري أصليا بوقف الدعويين الخاصتين بالطعن على استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك تعليقيا، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية نص المادة 1 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، فيما تضمنه من تعريف الجهة الإدارية المركزية، وكذا نص المادة 13 من ذات القانون فيما تضمنته من تفويض اللائحة المالية بوضع الإجراءات التي تتبع في سبيل رقابة الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية، دون وضع إطار عام للإجراءات والجزاءات الجائز اتخاذها في مواجهة مجالس إدارات الأندية الرياضية حال مخالفتها أحكام اللائحة المالية.

اقتحام الحدود الشرقية.. تأييد أحكام المؤبد لمرشد الإخوان و9 من القيادات

قضت محكمة النقض بتأييد المؤبد لمحمد بديع، مرشد الإخوان، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وبراءة صبحى صالح و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم فى قضية اقتحام الحدود الشرقية.

تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه بتهمة التحرش بالفتيات لـ9 أكتوبر

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، استئناف المتهم أحمد بسام زكي على حُكم حبسه 3 سنوات مع الشغل بتهمة التحرش بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 9 أكتوبر المقبل لورود التقرير.

تأييد إلزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألف جنيه إسترليني مصاريف مدرسية لتوأم زينة

أيدت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، حكم أول درجة الصادر ضد أحمد عز بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و 2019- 2020.