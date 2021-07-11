"التعليم العالي": نجاح تنظيم امتحانات نهاية العام بالجامعات لـ3 ملايين طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تقريرًا حول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، التي تشمل ما يقرب من 3 ملايين طالب.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021، وذلك اعتبارًا من يوم 25 مايو الماضي بالجامعات والمعاهد كافة، سواء للمرحلة الجامعية أو المراحل التأهيلية للدراسات العليا، حيث تم تنظيم الامتحانات لـ3 ملايين طالب تقريبًا بـ27 جامعة حكومية تضم 442 كلية، و24 معهدًا فنيًّا للتمريض، و37 دراسات عليا، و29 جامعة خاصة وأهلية تضم 264 كلية، بالإضافة إلى 173 معهدًا.

ولفت التقرير إلى أنه على مدار فترة الامتحانات تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل معهم، بدءًا من اتباع الإجراءات الطبية، مرورًا بإجراءات العزل، والكشف على المخالطين، وصولاً لمنح من ثبتت إصابته العلاج اللازم، حيث تابع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات تطبيق الإجراءات الوقائية الكفيلة بضمان وجود أقصى قدر من الوقاية من فيروس كورونا، مع التعامل الفوري مع أية حالات إصابة ظهرت وفقًا للبروتوكولات المصرية.

واستعرض التقرير الإجراءات العامة والاحترازية التي تم اتخاذها التي ضمنت حسن سير الامتحانات، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية من خلال: وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفير الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة- كمامات- مُعقم- مُطهر)، وعمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية لمنع التجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان، وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كل مقرات وصالات الامتحانات، تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج، والتأكد من ارتداء السادة الملاحظين والعمال الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى قياس حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم، والتأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر داخل قاعات الامتحانات التي يتم تعقيمها باستمرار، والتأكد من عدم تعرض الملاحظين أو العمال لأي عزل أو حجر صحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وتشكيل مجموعات من الطلاب تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئة التدريس، تكون مهمتهم تشجيع الطلاب على الانخراط في مبادرات، منها: (اطمن معانا- صحتك تهمنا)؛ للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخول لجان الامتحان.

وأوضح التقرير، بالنسبة إلى الإجراءات العامة التي تم اتخاذها لحسن سير الامتحانات، أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية، وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية، عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة، منع الإجازات للطاقم الطبي، خصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات، تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات، تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، وإعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب، وكل وسائل التواصل.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نجاح الجامعات في تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2021 لـ3 ملايين طالب؛ وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن منظومة المتابعة بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات التي تتابع بصفة يومية نسب الحضور من الطلاب والإصابات بالتعاون والتنسيق مع كل مؤسسات الدولة المصرية أسهم في الحفاظ على سلامة كل عناصر المنظومة التعليمية، مشيدًا بالتعاون الكبير من جانب قيادات الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في التنظيم الفعال، وكذلك عدم استماع الطلاب للشائعات والأخبار الكاذبة، مما كان له أثر إيجابي في تحفيز الطلاب للحضور وإصرارهم على المشاركة في الامتحانات وعدم تضييع الوقت.