شائعتان و15 حالة غش.. ماذا حدث في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

انتهى طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" من أداء امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

في الساعة 8 صباحا، بدأ الطلاب في التوافد أمام المدارس استعدادا لدخول اللجان في التاسعة صباحا، حيث خضع الطلاب لعمليات التعقيم والتفتيش، تبعها تسليم كراسات الإجابة للمواد غير المضافة للمجموع.

وسادت حالة من الهدوء مع بدء الامتحان في العاشرة، غير أنها لم تدم طويلا، وبدأت جروبات الغش الإلكتروني في تداول أجزاءً من الامتحان بعد مرور نحو نصف ساعة من زمن الامتحان.

وسرعان ما تمكنت الوزارة من الوصول إلى مصوري الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي "التليجرام"، وحررت محاضر لـ15 طالبًا مع إحالة المراقبين للتحقيق.

بالتزامن مع عقد الامتحان، نشرت جروبات الغش صورا لامتحان لغة عربية "مفبرك"، تدعي أنه مسرب قبل بداية الامتحان بنحو 4 ساعات، وهو ما كذبه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كما انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لعدد من الطلاب يلتقطون "سيلفي" داخل إحدى اللجان، وتبين بعد ذلك أنها صورة قديمة من الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة الذي عقد يونيو الماضي، بحسب تصريحات الوزير.

لمزيد من التفاصيل عن اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة:

إلغاء الامتحان وبلاغ للنيابة.. "التعليم" تكشف عقوبة الغش لـ 15 طالباً

وزير التعليم يكشف حقيقة صورة "السيلفي" بلجنة امتحان الثانوية العامة

15 حالة.. التعليم تنشر بيانات طلاب الثانوية الغشاشين في امتحان العربي

عامان من الحرمان.. وزير التعليم يكشف عقوبة الغش بامتحانات الثانوية

خاص| أول تعليق من وزير التعليم على تداول امتحان العربي لطلاب الثانوية

امتحانات الثانوية العامة.. طلاب الأدبي يسلمون كراسات الإجابة للمواد غير المضافة للمجموع

بعد نصف ساعة.. تداول امتحان العربي لطلاب الثانوية العامة "أدبي"