طريق الأخوة إلى آفاق الشراكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد، في نيوم، سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي أعرب عن أمله بمزيد من التعاون مع السعودية لتحقيق تطلعات الشعبين العماني والسعودي، منوها إلى أن السعودية بقيادة الملك سلمان تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتعاون حول القضايا المشتركة.تفاصيل ص 2، 3

إطلاق مجلس التنسيق

شهد خادم الحرمين وسلطان عمان تشكيل مجلس تنسيقي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، حيث سيوفر هذا المجلس المظلة والمرجعية التي تؤطر المرحلة المقبلة من التعاون بين البلدين، كما شملت الزيارة التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كل المجالات الداعمة للمصالح والمنافع المشتركة.

تبادل الأوسمة

قدم الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز تقديرا للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، فيما قدم سلطان عمان لخادم الحرمين وسام آل سعيد.

قلادة الملك عبدالعزيز

- وسام من الدرجة الأولى

- أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم

- لا تمنح إلا للملوك ورؤساء الدول

- يحملها ملك السعودية تبعا لمبايعته ملكا

وسام آل سعيد

- أرفع الأوسمة العمانية

- لا يمنح إلا للملوك وزعماء الدول التي تقدرها سلطنة عُمان تقديرا خاصا

- يتضمن وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من سلطان عُمان