أسود العرين أغنية بمناسبة زيارة سلطان عمان إلى السعودية

أطلقت أغنية جديدة بعنوان "أسود العرين" بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى السعودية والتي حل فيها ضيفا على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي من كلمات خميس المقيمي، وألحان خالد بن حمد البوسعيدي، وغناء صلاح الزدجالي وعبد المجيد عبد الله". وتقول كلماتها: سلام من دار هيثم للمقام الحصين دار الكرم ، دار سلمان العزوم الكبار سلام يا قبلة الإسلام مهد الأمين لك شامخات المعزّه في عمان الفخار لك شامخات الغلا الراسخ و قدرٍ مكين في قلب شعبٍ يكن لشعبك أسمى وقار مكانةٍ من قديم أجدادنا من سنين ميثاق من عهد صانه نعم جارٍ ودار مكانةٍ رسّخوها والمواقف تبين ضرغام يتبع خُطا ضرغام صان المسار وفي عهد سلمان والهيثم أسود العرين زادت وزانت ودامت للمعالي منار ساس المحبه بعون الله راسخ متين وخليجنا ياعسى دايم عمار فعمار وأم العواصف إذا جت فعلها ما يبين ما حرّكت في قوي الساس ذرة غبار هذي عمان المحبه والسلام الرصين وهذي السعودية ارض العزم شمس النهار من مسقط الى الرياض قلوب في الجانبين عنوانها صادق الخوة و حسن الجوار من حاضرة نجد للحد الجنوبي يقين ومن أول مسندم لآخر حجر في ظفار أطواد من دون عزّة هالثرى واقفين نذود عن ما يضمّه من يمين ويسار * الشاعر خميس بن محمد المقيمي- سلطنة عُمان



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