انتشار العنف في أعقاب سجن زوما

نُهبت المتاجر خلال الليل، وأغلق قسم من الطريق السريع في جوهانسبرج، حيث امتدت أعمال العنف المتفرقة في أعقاب سجن رئيس جنوب إفريقيا السابق يعقوب زوما، إلى المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد.

و تركزت الاضطرابات بشكل رئيسي في مقاطعة كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، حيث بدأ قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة ليلة الأربعاء.

ويُنظر إلى الحكم الصادر بحق زوما وسجنه لاحقا، على أنهما اختبار لقدرة دولة ما بعد الفصل العنصري على تطبيق القانون بشكل عادل - حتى ضد السياسيين الأقوياء - بعد 27 عامًا من إطاحة المؤتمر الوطني الإفريقي بحكام الأقلية البيضاء للدخول في الديمقراطية.

لكن سجنه أثار غضب أنصار زوما، وكشف الانقسامات داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

استغلال الغضب

وقالت الشرطة إن المجرمين يستغلون الغضب للسرقة والتسبب في أضرار. وحذرت هيئة المخابرات الوطنية ناتجوينتس من أن من يحرض على العنف قد يواجه اتهامات جنائية.

وقالت ناتجوينتس في بيان إن 62 شخصًا اعتقلوا في كوازولو ناتال وجوتنج، المقاطعة التي تقع فيها جوهانسبرج، منذ بدء أعمال العنف.

وقالت إدارة شرطة جوهانسبرج الحضرية، إنه كان هناك نهب في بلدة ألكسندرا وضاحية جيبستاون ليلة السبت. تم إغلاق الطريق السريع بعد ورود تقارير عن إطلاق النار على المركبات المارة.

وقال واين مينار المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الديمقراطية، إن الاحتجاجات مستمرة في حي هيلبرو.

وقال المتحدث باسم شرطة كوازولو ناتال، جاي نيكر، إنه كان هناك المزيد من أعمال النهب في إي ثيكويني، البلدية التي تضم ديربان. وقال «لقد رأينا الكثير من المجرمين أو الأفراد الانتهازيين يحاولون إثراء أنفسهم خلال هذه الفترة».

- حكم على زوما بالسجن لتحديه أمرا من المحكمة الدستورية.

- ينفي وجود فساد واسع النطاق تحت قيادته، لكنه رفض التعاون مع التحقيق في الأسابيع الأخيرة له في منصبه.

- طعن زوما في الحكم الصادر ضده في المحكمة الدستورية، جزئياً على أساس ضعف صحته المزعومة وخطر الإصابة بـ كورونا.