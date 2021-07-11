استهداف صاروخي للقاعدة الأمريكية في سورية

أكدت وسائل إعلام سورية أن القاعدة التي تشغلها قوات التحالف الدولي بالقيادة الأمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور تعرضت لقصف بعدد من القذائف الصاروخية. ونقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية عن مصادر محلية تأكيدها أن أعمدة دخان تتصاعد فوق القاعدة. ونشر مراقبون ووسائل إعلام سورية لقطات قيل إنها تظهر لحظة استهداف القاعدة وتصاعد الدخان فوقها. وكان التلفزيون السوري الرسمي قد أفاد بسماع دوي انفجار مجهول المصدر من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذ القوات الأمريكية منه قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في البنتاغون قوله إن القوات الأمريكية المنتشرة في شرق سورية تعرضت لـ«هجوم غير مباشر بالأسلحة النارية».



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