دعم الانتقال السياسي في مالي وتشاد

دعا قادة مجموعة دول الساحل الخمس المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتقالية في مالي وتشاد، من أجل «عودة سريعة للنظام الدستوري وإرساء السلام والاستقرار، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة». ورحب قادة هذه الدول، في بيان توج أعمال مؤتمر استثنائي عقدوه عبر الفيديو، برغبة السلطات المالية في «التقيد بالالتزامات المتخذة لإجراء انتخابات عامة حرة وشفافة وجامعة وذات مصداقية في مواعيدها المحددة».

وفيما يتعلق بتشاد، أخذت مجموعة دول الساحل الخمس علما بحرص المجلس العسكري الانتقالي على «احترام الالتزامات الدولية في مجال محاربة الإرهاب، والتزامه بتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة في غضون 18 شهرا من المرحلة الانتقالية». قد اجتمع قادة مجموعة دول الساحل الخمس لتقييم الوضع الأمني في الإقليم، ومتابعة توصيات القمة المنعقدة خلال فبراير 2021 في العاصمة التشادية (إنجامينا)، لاختيار أمين تنفيذي جديد للتكتل الإقليمي. وصادقوا، بهذه المناسبة، على تعيين الأمين التنفيذي الجديد، تياري ييمداوغو إيريك، الذي حل محل مامان سامبو سيديكو، الذي تم تعيينه ممثلا لمفوضية الاتحاد الإفريقي في مالي ومنطقة الساحل.