دعم الانتقال السياسي في مالي وتشاد

وفيما يتعلق بتشاد، أخذت مجموعة دول الساحل الخمس علما بحرص المجلس العسكري الانتقالي على «احترام الالتزامات الدولية في مجال محاربة الإرهاب، والتزامه بتنظيم انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة في غضون 18 شهرا من المرحلة الانتقالية». قد اجتمع قادة مجموعة دول الساحل الخمس لتقييم الوضع الأمني في الإقليم، ومتابعة توصيات القمة المنعقدة خلال فبراير 2021 في العاصمة التشادية (إنجامينا)، لاختيار أمين تنفيذي جديد للتكتل الإقليمي. وصادقوا، بهذه المناسبة، على تعيين الأمين التنفيذي الجديد، تياري ييمداوغو إيريك، الذي حل محل مامان سامبو سيديكو، الذي تم تعيينه ممثلا لمفوضية الاتحاد الإفريقي في مالي ومنطقة الساحل.
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