مؤتمر المعارضة الإيرانية يبحث أزمة بقاء النظام

بينما أدانت مريم رجوي، رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، في كلمتها، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ووصفتها بـ«الزائفة». المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان «إيران الحرة 2021»، ربط عبر الإنترنت آلاف المنتمين لـ«مجاهدي خلق» في معسكرهم بألبانيا بمؤيديهم حول العالم، وبينهم شخصيات سياسية غربية.
كما ترافق مع تنظيم تجمعات احتجاجية في برلين ولندن وبروكسل. تحظر إيران المنظمة، التي يمثل «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» جناحها السياسي، لكنها تنشط في المنفى، سعيا للإطاحة بالنظام الديني في طهران، وهي تتهم «رئيسي» بالمسؤولية عن إعدامات جماعية طالت الآلاف من عناصرها في 1988. وقالت «رجوي»، في كلمتها التي ألقتها في معسكر «أشرف الثالث» بألبانيا: «نظام الملالي في مأزق، والشعب الإيراني يقترب من النصر وسيحرر إيران».
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