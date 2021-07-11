550 حريق غابات في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

نشب أكثر من 550 حريقاً في غابات روسية تمتد على مساحة تزيد عن687 ألف هكتار في عموم البلاد.

ويشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات في روسيا أكثر من 7900 شخص، و8 طائرات من طراز «إيل-76»، وطائرتي «بي-200»، و5 مروحيات من طراز «مي-8».

وقال أوليغ فورونوف، نائب مدير الدائرة الرئيسية للمركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية، أمس، إنه تم إدخال النظام الخاص لإطفاء الحرائق في 37 منطقة روسية بأكملها، وفي 19 منطقة جزئيا وتحديد أكثر من 1600 نقطة حرارية، منوهاً إلى أن فرق الإطفاء والأجهزة المعنية تمكنت من القضاء على خطر انتشار الحرائق في التجمعات السكنية بمناطق متعددة في عموم روسيا.

وتم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في غابات منطقة «ياقوتيا» بالشرق الأقصى الروسي «148 حريقًا على مساحة 554563 هكتارًا».