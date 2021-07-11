إسرائيل: إيران مسؤولة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها اللبنانيون.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس: إن «الدولة اللبنانية على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة اللبنانيون يدفعون الثمن».

وأضاف: «يجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم، ونتابع الأوضاع هناك عن كثب، وسنبقى على أهبة الاستعداد».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة «الغجر» بعدما رصدت استطلاعات الجيش مشتبها فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل إسرائيل.