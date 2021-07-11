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أكثر دولة أفريقية تضررا بكورونا تمدد القيود

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ابوظبي - سيف اليزيد - قررت أكثر دولة أفريقية متضررة من ، اليوم الأحد، تمديد القيود المشددة للتصدي للوباء.
ومددت جنوب أفريقيا القيود للتصدي لكوفيد-19 لمدة 14 يوماً، مما يعني استمرار حظر جميع التجمعات والتجول من التاسعة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم التالي.
وقال سيريل رامابوسا رئيس البلاد، إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على "مستوى التأهب الرابع" في نظام من خمسة مستويات من القيود.
ويمر البلد، الأكثر تضرراً في القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة، بموجة ثالثة من الجائحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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