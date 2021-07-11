شكري يدعو نظيره الإسرائيلي لتحريك الجمود مع الفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، لتحريك الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

دعوة شكري جائت خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد في بروكسل اليوم الأحد لأول مرة منذ تولي ائتلاف جديد متعدد الأحزاب السلطة في إسرائيل الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على “تويتر” إن شكري شدد على “ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة”.

وفي 21 مايو، أعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وقفاً لإطلاق النار أنهى تصعيداً دموياً بين الطرفين استمر 11 يوماً وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل.

وقد جرى اتصال هاتفي اليوم الأحد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

وأكد عباس خلال الاتصال ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس. وشدد على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.