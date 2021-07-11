شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحي في 14 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت الجزائر إجراءات الحجر الصحي لمدة 21 يوماً في 14 محافظة بينها العاصمة الجزائر.

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان لها اليوم، إن الحجر المنزلي الجزئي سيكون ساري المفعول بداية من منتصف الليل حتى الرابعة فجراً من اليوم الموالي، فارضةً إجراءات وقائية تبدأ من إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة والمحال التجارية، ومنع التجمعات وإقامة الأعراس ومجالس العزاء.

ودعت الحكومة الجزئرية، المواطنين إلى الإقبال على التطعيم ضد الوباء لكسر سلسلة العدوى ومنع ظهور سلالات متحوِّرة في البلاد.