اخبار العالم

مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 14 عبوة ناسفة في صلاح الدين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 14 عبوة ناسفة في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاحد، عن معالجة 14 عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المكافحة في بيان، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الديوم وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

 

وأضافت أنه "بعد الكشف عليه تم معالجة (14) عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا