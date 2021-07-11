مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 14 عبوة ناسفة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاحد، عن معالجة 14 عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت المكافحة في بيان، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الديوم وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث".

وأضافت أنه "بعد الكشف عليه تم معالجة (14) عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".