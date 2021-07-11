قبل دقائق من نهائي يورو 2020.. رصد اقتحام لملعب ويمبلي

وذكر القائمون عن الملعب، الذي سيحتضن بعد دقائق قليلة نهائي "يورو 2020": "تم تفعيل إجراءات السلامة سريعا في منطقة الحادث دون حدوث انتهاكات لأشخاص دخلوا الملعب بدون تذاكر".

وأظهر مقطع فيديو منشور على تويتر عددا كبيرا من المشجعين يحاولون اقتحام الملعب بدون تذاكر، قبل أن تتصدى لهم القوات الأمنية.



يشار إلى أن ملعب ويمبلي الشهير سيحتضن بعد أقل من ساعة نهائي بطولة أمم أوروبا بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي.