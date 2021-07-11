تركيا تعلن 'تحييد' عنصرين من 'العمال الكردستاني' شمالي العراق

وأوضحت الوزارة في بيان أن "غارة جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة أفشين، بعد رصدهم في إطار عملية مخلب البرق".

وأكدت الوزارة "استمرار عمليات مكافحة عناصر "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية بكل حزم وتصميم".



وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.