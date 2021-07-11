لبحث هدنة دائمة بغزة.. وفد إسرائيلي يزور القاهرة قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يغادر وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى، خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة المصرية القاهرة مجددا، في إطار جهود التوصل إلى هدنة طويلة المدى في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إلى أن الوزراء الإسرائيليين تلقوا أمس السبت تفاصيل عن المحادثات الجارية وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).



وأضافت، في تقرير تابعته ”الخليج 365”، أن الوزراء استمعوا إلى تفاصيل عن الآلية الجاري بلورتها لإدخال الأموال إلى قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنه "لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق حول هذه الآلية"، مشيرة أن "الأمر تم التطرق إليه اليوم في اجتماع عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ونظيره المصري سامح شكري.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أشارت إلى قيام لابيد بطرح قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيل: "بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران عددا من الخيارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وأشارت إلى أن هذه ستكون الزيارة الثالثة لوفد أمني إسرائيلي إلى العاصمة المصرية خلال نحو الأسبوعين.

وقالت إن "المحادثات تتناول آلية تقديم المساعدات لغزة وفي ذات الوقت الوساطة المصرية بين إسرائيل وحماس حول عملية تبادل للأسرى".

وفي وقت سابق الأحد، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، بضرورة إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء يائير لابيد على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره المصري في بروكسل، استمر قرابة ساعة.