الانتخابات وأعمال التخريب.. العراق يبحث التأمين والمواجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما بين تأمين الانتخابات المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتصدي للهجمات التخريبية التي تستهدف خطوط الطاقة يواصل العراق مساعيه بحثا عن الاستقرار.

اليوم الأحد، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، عدداً من الملفات، وأعلنا رفضهما الأفعال والتجاوزات التي تعمل على "زعزعة" الاستقرار.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، اطلعت عليه ”الخليج 365”، أن صالح والعبادي بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين، ورفض الأفعال والتجاوزات التي تعمل على زعزعة الاستقرار.

وأكد صالح والعبادي وفقاً للبيان أهمية مواصلة الجهد الأمني في مكافحة الإرهاب وفلوله، ومنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الطاقة.

كما بحث اللقاء ملف الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل وأهميتها البالغة للبلد، وأكدا ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل إنجاحها وفق أقصى معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يضمن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط، وضمان المشاركة الواسعة، لتكون مخرجاتها معبّرة عن خيارات الناخبين.

وشهد العراق، خلال الأيام الماضية، موجة غضب شعبي، إثر الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها الـ50 درجة مئوية في بعض المحافظات، ما دفع الوزير ماجد جنتوش إلى تقديم الاستقالة.

وسجل العراق خلال الأسبوعين الماضيين موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء بين المدن، خاصة تلك الواقعة في مناطق بعيدة وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.

وكلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان لها، إن "الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا لمحافظي المحافظات، تقرر فيه أن تتولى قيادة العمليات المشتركة حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتخصيص قوة خاصة تقوم بهذه المهام، بالإضافة إلى قيام قيادات الشرطة والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها، وتخصيص مفارز خاصة بذلك".